Inflação deixa famílias mais cautelosas na compra de casa

As famílias estão mais cautelosas na hora de compra de casa, embora continuem a concretizar-se muitos negócios. A ideia é deixada por um conjunto de profissionais que atuam no mercado imobiliário, ouvidos pelo Expresso.

Perante o contexto atual de inflação generalizada, as famílias têm demonstrado preocupação com o aumento do custo de vida e do seu impacto no orçamento familiar. “Este sentimento estende-se também à compra de casa e ao valor das prestações mensais que podem vir a pagar, caso recorram a um crédito habitação”, considera Duarte Ferreira dos Santos, vice-presidente da Casavo, plataforma digital que atua na aquisição de imóveis para reabilitar e colocar novamente no mercado.