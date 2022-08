Xiaomi em conversações para começar a produzir carros elétricos

A empresa chinesa de produtos eletrónicos Xiaomi está em conversações com a construtora de automóveis Beijing Automotive Group (BAIC) para a produção conjunta de veículos elétricos, avança a Bloomberg esta sexta-feira, 26 de agosto, citando fontes conhecedoras do dossiê.

A Xiaomi tenta, assim, cumprir uma promessa feita pelo cofundador da marca Lei Jun de produzir carros elétricos até 2024, investindo para o efeito o equivalente a 10 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros ao câmbio atual) em dez anos, segundo a agência.

A produtora de aparelhos eletrónicos, como telemóveis, aspiradores, ventoínhas, e colunas de som, pretende contornar dificuldades na obtenção de uma licença própria de produção de automóveis através de uma possível aquisição de uma participação numa fábrica da Hyundai em Pequim, já com uma licença atribuída.

A fábrica em questão é uma joint venture entre a Hyundai e a BAIC, foi inaugurada em 2008, e tem vindo a gerar perdas financeiras para as empresas envolvidas.

Se as negociações entre a Xiaomi e a BAIC derem fruto, os carros que poderão sair desta união serão construídos pela marca de carros elétricos da BAIC, a BluePark, com a marca da Xiaomi, segundo a Bloomberg. Porém, as conversações entre as duas empresas ainda estão numa fase inicial, avança a agência.