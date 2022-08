Telefone fixo com mais clientes, mas com menos minutos no primeiro semestre do ano

Há mais de 20 anos que os telemóveis se tornaram habituais nas nossas vidas, mas ainda assim, em pleno 2022, o número de clientes dos telefones fixos cresceu. Segundo os dados da Anacom (Autoridade Nacional de Comunicações), na primeira metade do ano, o número de clientes do serviço telefónico fixo era de cerca de 4,3 milhões, mais 85 mil que no primeiro semestre de 2021, o que representa um aumento de 2%.

A Anacom explica que este aumento está associado à integração desta opção nos pacotes disponíveis para o público, que incluem diversos serviços como televisão, internet e telefone, entre outros.

"A taxa de penetração dos acessos telefónicos principais foi de 51,9 acessos por 100 habitantes. A taxa de penetração dos acessos instalados a pedido de clientes residenciais ascendeu a 95 por 100 famílias, mais 1,8 pontos percentuais (p.p.) do que no semestre homólogo de 2021", a reguladora do setor.

Entre janeiro e junho, os acessos suportados em redes de nova geração (FTTH, redes de televisão por cabo e redes móveis em local fixo) representaram 88,6% dos acessos telefónicos e aumentaram o seu peso em 3,2 p.p. em relação ao período homólogo.

Porém, o número de telefones fixos de rua (postos públicos) diminuiu 8,9% em relação à primeira metade de 2021, para 13,4 mil.

Mais clientes, mas menos minutos

Apesar do número de clientes com telefone fixo ter crescido 2%, o volume de minutos originado na rede fixa diminuiu 18,1% face ao primeiro semestre do ano passado. Uma queda mais acentuada que na primeira metade 2021 (-7,6%), que coincidiu ainda com um longo período de confinamento (quase todo o primeiro trimestre).

Aliás, segundo explica a Anacom, "a pandemia provocou uma inversão da tendência de descida do tráfego que vinha a verificar-se desde 2013". O aumento durante os anos de pandemia, pode explicar esta nova redução, uma vez que a restrição à circulação foi eliminada no regresso à 'normalidade'.

A queda deveu-se, na sua maioria, devido à diminuição no tráfego entre duas linhas de fixo (-22,2%).

Em média, no primeiro semestre, foram consumidos, por mês, 54 minutos com telefone fixo. Em comparação com o mesmo período do ano passado, foram consumidos mensalmente menos 13 minutos.