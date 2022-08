Empréstimos às empresas crescem em julho ao ritmo mais baixo desde março de 2020

O montante de empréstimos concedidos às empresas portuguesas cresceu, em julho, face ao mês homólogo, ao ritmo mais baixo desde março de 2020, mês em que foi declarada a pandemia da covid-19, de acordo com dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta sexta-feira, 26 de agosto.

No fim do mês de julho, o montante de empréstimos às empresas pela banca alcançou os 76,8 mil milhões de euros, mais 1,6% face a julho de 2021. Este é, segundo o banco central português, o valor mais baixo desde março de 2020, mês em que se iniciou um período de forte recessão devido à pandemia da covid-19.

"Esta desaceleração foi transversal a todas as classes de dimensão e mais expressiva nas pequenas e grandes empresas. No caso das grandes empresas, a taxa de variação anual foi de 0,2%, que compara com 3,6% no mês anterior", especifica o BdP.

No que concerne a crédito a particulares para habitação, em julho o montante total cresceu 4,8% face ao mês homólogo para os 99,5 mil milhões de euros, naquela que foi "uma evolução semelhante [à do] mês anterior", segundo o BdP.

No consumo, o montante total cifrou-se nos 20,3 mil milhões de euros, "valor similar ao de junho, o que representa um crescimento de 5,5% por comparação com julho de 2021", segundo o banco central.

Sobre o montante de depósitos, o BdP diz que no final do mês de julho deste ano , "os particulares tinham depositado nos bancos residentes 182,7 mil milhões de euros, e as empresas 63,3 mil milhões de euros. Estes depósitos cresceram, respetivamente, 7,2% e 11% em relação a julho de 2021".