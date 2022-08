Portugal é o quinto país da UE com os preços mais caros de banda larga

Os preços da banda larga em Portugal são os quintos mais caros da União Europeia (UE), segundo a Anacom (Autoridade Nacional de Comunicações), que cita a análise da Comissão Europeia, relativa a 2021.

Portugal fica, assim, apenas atrás de países como a Bélgica, Croácia, Grécia e Dinamarca. O país faz parte dos grupos “dispendioso” ou “relativamente dispendioso” em todos os perfis de utilização de banda larga fixa considerados (13 perfis de utilização) e em todos os perfis de utilização convergentes (9 perfis de utilização).

"Os preços da banda larga fixa isolada em Portugal encontravam-se entre 40% e 49% acima da média da UE, consoante a velocidade de download considerada", lê-se na nota da reguladora do setor.

No caso da internet móvel isolada, os preços eram entre 26% e 58% superiores à média da UE.

Apenas no caso dos perfis de menor consumo que incluem voz móvel e internet no telemóvel, os preços praticados em Portugal eram inferiores à média europeia (entre -30% e -1%). "Nos restantes perfis, com pelo menos 5 GB de dados móveis, os preços praticados eram entre 3% e 75% superiores à média da UE", indica a Anacom.

Preços em julho crescem 1,7%

Na nota, a reguladora das telecomunicações analisa também os preços praticados no mês de julho deste ano. No mês em análise os preços subiram 1,7% a nível homólogo, mas não se alteraram face ao mês anterior.

A subida homóloga dos preços foi influenciada "sobretudo pelo aumento de preços implementados pela MEO, NOS e Vodafone em abril do corrente ano" Ainda assim, este aumento 7,3 pontos percentuais inferior ao verificado pelo IPC (índice de preços do consumidor).

"Entre o final de 2009 e julho de 2022, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 10,3%, enquanto na UE diminuíram 9,7%", nota a reguladora.

Quatro serviços registaram quedas nos preços

Em Portugal, "as mensalidades mínimas são oferecidas pela NOWO em oito casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a MEO e a Vodafone apresentaram as mensalidades mais baixas para três e dois tipos de serviço/ofertas, respetivamente".

Face a julho do ano passado, houve um aumento de preços em três serviços e uma queda em quatro. A Anacom destaca o aumento de 7,6% na mensalidade mínima da televisão por subscrição, a subida de 43,8% da mensalidade mínima do serviço telefónico móvel com internet e a queda de 4,2% da mensalidade mínima da banda larga fixa.