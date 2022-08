Novartis vai colocar em bolsa a Sandoz, a sua divisão de medicamentos genéricos

A Novartis vai autonomizar a totalidade do capital da sua divisão de medicamentos genéricos, a Sandoz, através de uma dispersão em bolsa, anunciou esta quinta-feira, 25 de agosto, a farmacêutica suíça, em comunicado.

"Tanto para os negócios da Novartis Innovative Medicines como para o da Sandoz, o spin-off [cisão] permitirá um foco reforçado e a capacidade de explorar estratégias independentes de crescimento", diz a entidade em comunicado.

A sede da Sandoz como empresa independente será na Suíça, e é na bolsa desse país que será cotada, na SIX Swiss Exchange, antecipando também um programa de American Depositary Receipts (ADR) nos Estados Unidos.

O objetivo é tornar a unidade de negócio de genéricos da Novartis, que gerou 9,6 mil milhões de dólares (cerca de 9,7 mil milhões de euros ao câmbio atual) em vendas no ano passado, na maior empresa europeia de medicamentos genéricos.

Por outro lado, o spin-off permitirá a Novartis concentrar-se na "estratégia de construir uma empresa focada em soluções médicas inovadoras, com profundidade em cinco áreas terapêuticas nucleares, e força em plataformas tecnológicas", segundo Joerg Reinhardt, presidente do conselho de administração da farmacêutica, citado no comunicado.

As áreas terapêuticas são hematologia, tumores sólidos, imunologia, neurociência e cardiovascular, ao passo que as plataformas tecnológicas são terapia genética, terapia celular, terapia radioligante, degradação proteica direcionada, e xRNA.