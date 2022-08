Horta Osório junta-se ao conselho de administração da José de Mello

António Horta Osório vai reforçar o Conselho de Administração da José de Mello, grupo que controla a CUF Saúde, Bondalti e é acionista da Brisa, anunciou esta quinta-feira a empresa em comunicado. Irá assumir funções não executivas a partir de 01 de setembro. E junta-se à administração que tem como chairman Vasco de Mello, e como presidente executivo Salvador de Mello.

“Face ao seu percurso e experiência internacional, António Horta Osório vai dar um importante contributo na concretização da nossa visão estratégica e ambição de crescimento para os próximos anos”, considera Vasco de Mello, presidente do Conselho de administração. Já António Horta Osório sublinha “o grande entusiasmo e sentido de responsabilidade com que aceita o desafio de poder contribuir para a concretização da estratégia de crescimento e internacionalização do Grupo José de Mello”.

Horta Osório iniciou o seu percurso profissional no Citibank Portugal, em 1987. Seguiu depois para uma carreira internacional na Goldman Sachs. Manteve-se na banca e a partir de 1993 foi ganhando visibilidade mediática na liderança de instituições financeiras em Portugal, Brasil, Reino Unido e Suíça. Teve protagonismo como presidente do Santander, Lloyds e Credit Suisse.

Atualmente, desempenha funções não executivas nos conselhos de administração da Bial, Impresa e Fundação Champalimaud.