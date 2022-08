Economia alemã regista crescimento homólogo de 1,7% no segundo trimestre

A economia da Alemanha cresceu 0,1% no segundo trimestre deste ano face ao trimestre anterior e aumentou 1,7% em termos homólogos, anunciou esta quinta-feira o Departamento Federal de Estatística (Destatis).

O crescimento mensal na maior economia da Europa no segundo trimestre deste ano, apresentou, assim, o mesmo ritmo de crescimento observado no último trimestre de 2019 anterior à crise da pandemia de covid-19, refere aquele organismo em comunicado.

O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) alemão foi impulsionado pelos gastos dos consumidores, apesar da crise de energia resultante da guerra na Ucrânia, adianta.

O presidente do Destatis, Georg Thiel, considerou que, “apesar das condições difíceis (…) para a economia global, a economia alemã manteve-se firme nos dois primeiros trimestres de 2022”.

O Destatis publicou hoje os dados definitivos do PIB alemão relativos ao segundo trimestre deste ano, cujos números preliminares tinha divulgado inicialmente no final do mês de julho deste ano.