Ford adia investimentos em Espanha

A Ford revelou, esta quarta-feira, que vai adiar os seus investimentos de produção em Espanha por ter revisto os seus planos para o continente europeu.

Segundo o "El Economista", a Ford reviu as previsões de produção para a Europa, "que introduzem um atraso nos planos de produção para Espanha, o que significa que não podemos tirar partido do programa de financiamento do Perte [Projetos Estratégicos para a Recuperação e Transformação Económica]".

Ou seja, a fabricante de automóveis norte-americana já não vai pedir uma parte dos fundos destinados ao alívio da pandemia.

Assim, o investimento na produção de veículos elétricos até junho de 2025 na sua fábrica em Valência fica comprometido, ou, pelo menos, adiado.

Todavia, enquanto tenta atingir o seu objetivo de ter uma frota totalmente elétrica até 2030, a empresa disse estar a trabalhar para identificar outros potenciais financiamentos públicos.