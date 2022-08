Altri afunda-se em bolsa. PSI cai 0,25%

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, com uma desvalorização de 0,25%, para 6251,18 pontos. A Altri derrapou mais de 5%.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, 11 terminaram o dia no "vermelho", nomeadamente dois dos cinco "pesos pesados" (cotadas que mais influenciam o PSI): BCP e Galp.

A petrolífera caiu 1,02%, para 11,125 euros por ação, e o banco perdeu 1,16%, para 0,1449 euros.

Todavia, foi a Altri a cotada que mais caiu, ao afundar-se 5,55%, para 5,62 euros por ação.

Por outro lado, quatro cotadas encerraram no "verde" e impediram uma maior desvalorização do índice. Entre elas as outras "gigantes": Jerónimo Martins e grupo EDP. A EDP Renováveis avançou 1,35%, para 26,3 euros por ação, a EDP ganhou 0,12%, para 5,148 euros e a retalhista avançou 0,35%, para 22,82 euros.

Na Europa as praças encerraram mistas, isto é, umas em terreno negativo e outras em terreno positivo. No caso do índice de referência europeu, Stoxx 600, este avançou 0,25% na sessão desta quarta-feira.