Volkswagen quer ter participações em minas no Canadá

A fabricante alemã e automóveis Volkswagen tem intenções de entrar no negócio mineiro no Canadá, para garantir o fornecimento de matéria-prima para a produção de baterias, disse um membro do conselho ao jornal "Handelsblatt".

"Não vamos abrir nenhuma mina própria, mas queremos adquirir participações em minas canadianas e operadores de minas", disse Thomas Schmall.

De acordo com o responsável, o Canadá tem praticamente todas as matérias-primas necessárias para a produção de baterias.

Uma nota de entendimento, como um pré-acordo, deverá ser assinado com o governo canadiano ainda esta terça-feira, segundo escreve a "Reuters".