UE destina 320 milhões de euros a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha

A Comissão Europeia aprovou, esta terça-feira, a atribuição de 320 milhões de euros para a cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, naquele que é o maior programa do género da União Europeia para o período 2021-2027.

Em comunicado, o executivo comunitário aponta que o programa, denominado «Interreg Espanha-Portugal» («POCTEP»), “irá criar empregos, estimular a transição climática e energética e proporcionar melhores cuidados de saúde para as pessoas que vivem nestas regiões” transfronteiriças.

Segundo a Comissão Europeia, “o programa apoiará a cooperação transfronteiriça através de redes entre pequenas e médias empresas para melhorar a investigação e a transferência de conhecimentos”, “financiará projetos para melhorar a eficiência energética dos edifícios públicos” e “irá também apoiar o turismo sustentável, a preservação do património cultural, melhores infraestruturas de saúde e formação profissional para as pessoas que vivem na região transfronteiriça”.

“Estou satisfeita por ver que o maior programa de cooperação transfronteiriça da Europa foi aprovado. Muitos dos desafios que as regiões da Europa enfrentam atualmente só podem ser enfrentados através de uma maior cooperação regional”, comentou a comissária europeia com a pasta da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, segundo a qual “o programa POCTEP explora todo o potencial de cooperação entre as regiões fronteiriças de Espanha e Portugal”.

A cooperação territorial europeia, um dos grandes objetivos da política de coesão, proporciona um quadro para que os atores nacionais, regionais e locais de diferentes Estados-membros realizem ações conjuntas e troquem pontos de vista sobre medidas, sendo o objetivo central desta cooperação territorial europeia “a promoção de um desenvolvimento económico, social e territorial harmonioso em toda a União”, segundo Bruxelas.