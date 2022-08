Portugal capta 73,4 milhões de euros em fundos europeus para 124 projetos de investigação

Portugal captou 73,4 milhões de euros no programa Horizonte Europa, através de 152 entidades, para financiar 124 projetos de investigação e desenvolvimento (I&D) em diversas áreas, segundo anunciado esta terça-feira.

No total, as entidades portuguesas apresentaram mais de 700 propostas, das quais 124 foram aprovadas, com uma taxa média de sucesso de 17,6%, superior à média europeia de 14,8%, revelou em comunicado a Agência Nacional de Inovação.

"Estes resultados confirmam a boa performance portuguesa no Horizonte Europa. Das 152 entidades que angariaram financiamento, 12 receberam pela primeira vez financiamento em programas de apoio europeus, o que significa que estamos a conseguir diversificar a nossa participação e a aumentar a nossa competitividade nestes programas", disse, citada na nota, Joana Mendonça, presidente da Agência Nacional de Inovação.

As áreas de investigação dos projetos em causa vão desde a cultura ao ambiente, passando por cibersegurança e telecomunicações.

Por exemplo, na área da cultura, a nota destaca o projeto iRead4Skills, coordenado pela Universidade Nova de Lisboa, que tem como objetivo "apoiar a formação de adultos com baixa literacia, através de um sistema inovador de leitura inteligente".

No caso da segurança civil, as nossas forças de segurança destacam-se, uma vez que a Polícia Judiciária irá participar em projetos de combate ao crime grave e terrorismo e a PSP em projetos de combate ao crime.

Na área digital já se ruma ao 6G, nomeadamente com o projeto Hexa-X-II, que angariou cerca de 24 milhões de euros e é considerado "um dos projeto-bandeira da Comissão Europeia para a investigação em sistemas e plataformas 6G".

Na área da bioeconomia e recursos naturais destaca-se o projeto TRANS-Lighthouses, coordenado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que visa "implementar e testar soluções transformadoras inspiradas na natureza e focadas em comunidades inclusivas".