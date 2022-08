Jerónimo Martins pesa no PSI, que fecha a "vermelho"

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou a sessão desta terça-feira em terreno negativo, com uma ligeira desvalorização de 0,04%, para 6266,97 pontos. A Galp "voou", mas não foi o suficiente para contrariar o peso da Jerónimo Martins e da EDP Renováveis, que caíram.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, oito terminaram o dia no "vermelho", nomeadamente três "pesos pesados" (cotadas que mais influenciam o PSI): Jerónimo Martins e grupo EDP.

A retalhista foi mesmo a cotada que mais perdeu, ao cair 2,07%, para 22,74 euros por ação. Já a EDP e a EDP Renováveis perderam 0,62% e 0,88%, respetivamente, para 5,142 e 25,95 euros por ação.

Por outro lado, sete cotadas encerraram no "verde". Entre elas as outras duas "gigantes": Galp e BCP. A petrolífera disparou 4,03%, para 11,23 euros por ação, impedindo uma maior queda do índice, mas não o suficiente para o passar para o terreno positivo. Já o banco ganhou 1,38%, para 0,1466 euros.

Lisboa segue, assim, a Europa, onde as principais praças também encerraram no "vermelho", ainda que com perdas maiores. O índice de referência europeu, Stoxx 600, perdeu cerca de 0,45%.