Vodafone vende operação na Hungria. Estado húngaro e participada da Alpac Capital são os compradores

A Vodafone vendeu a sua empresa na Hungria, anunciando esta segunda-feira, 22 de agosto, um acordo com a empresa de telecomunicações 4iG e o Estado húngaro. As duas irão adquirir por 715 mil milhões de florins húngaros (cerca de 1,8 mil milhões de euros ao câmbio atual) o negócio de telecomunicações da Vodafone na Hungria.

Nos termos do acordo, comunicado ao mercado esta segunda-feira pela holding, a 4iG irá adquirir uma participação de 51%, ao passo que o Estado húngaro irá garantir uma posição de 49%. A Vodafone é a segunda maior operadora de telecomunicações na Hungria.

A 4iG é detida em 8,38% pela Bartolomeu Investment Ltd., uma empresa controlada pela gestora de capital de risco Alpac Capital, liderado pelos portugueses Pedro Vargas David e Luís Santos, donos da Euronews e dos jornais Inevitável e Nascer do Sol, e com ligações ao governo conservador de Viktor Orbán.

A Vodafone na Hungria é a segunda maior operadora em assinaturas, com 3,8 milhões de subscritores residenciais e empresariais em julho de 2022. A aquisição vai fazer com que o número de clientes aumente para os 5 milhões.

No ano financeiro de 2021/22, a Vodafone Hungria teve receitas de 278 mil milhões de florins (686 milhões de euros) com resultados antes de impostos superiores a 93 mil milhões de florins (230 milhões de euros), segundo o comunicado. A empresa emprega 3000 funcionários.



O negócio deverá concluir-se no final do ano e está ainda sujeito a aprovação dos reguladores.