Portugal tem a sétima maior cobertura de Internet de alta velocidade na União Europeia

Portugal fechou 2021 ocupando a sétima posição na União Europeia (UE) no que respeita à cobertura da população por internet de alta velocidade, numa lista liderada por Malta, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Eurostat.

De acordo com o organismo europeu de estatística, em 2021 Portugal tinha 90,5% das habitações cobertas por Internet de alta velocidade, contra uma média da UE de 70,2%. Os países com maior cobertura eram Malta (100%), Luxemburgo (96%), Dinamarca (95%) e Espanha (94%).

Ainda à frente de Portugal, além destes quatro países, estavam Letónia e Holanda.

No que toca à cobertura em territórios de baixa densidade (áreas com menos de 100 pessoas por quilómetro quadrado), Portugal está também acima da média europeia. A UE apresentava em 2021 uma cobertura de 37,1%, enquanto Portugal tinha 75,9% das habitações em territórios de baixa densidade cobertas por internet de alta velocidade.

De acordo com o Eurostat, os países com as piores coberturas de Internet fixa de alta velocidade em 2021 eram Grécia (20%), Chipre (41%) e Itália (44%).

Globalmente, a cobertura de alta velocidade na UE melhorou no ano passado, atingindo os 70,2%, depois de em 2020 se ter fixado em 59,8%, também com uma melhoria face aos 50,1% de 2019.