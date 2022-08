PSI começa sessão em baixa: Greenvolt é o único 'verde' de uma manhã de perdas

O PSI começou a sessão desta segunda-feira, 22 de agosto, em baixa, negociando com perdas de 0,76% para os 6216,21 pontos pouco depois da abertura. Apenas uma cotada valorizava no arranque: a Greenvolt crescia 0,38% para os 10,54 euros. A Jerónimo Martins, por sua vez, cotava inalterada nos 23 euros. As restantes 13 ações perdiam valor.

As maiores desvalorizações diziam respeito ao BCP (-2,03% para os 0,15 euros), a Altri (-1,77% para os 5,84 euros) e os CTT (-1,37% para os 3,24 euros).

Com perdas acima dos 1% cotavam a Mota-Engil (-1,31% para os 1,20 euros) e a EDP Renováveis (-1,27% para os 25,74 euros).

O Stoxx 600 recuava 0,73% na manhã desta segunda-feira, com as principais praças europeias a recuar penalizadas pela perspetiva de mais subidas nas taxas de juro pelos bancos centrais dos Estados Unidos e da zona euro e de recessões na Europa devido ao encarecimento dos preços da energia.