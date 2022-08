Economia britânica teve em 2020 a maior queda em 300 anos

Desde 1709 que a economia britânica não via uma queda tão pronunciada como em 2020. Os números revistos pelo gabinete estatístico britânico (Office for National Statistics, ONS) notam que a queda do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 foi maior que o inicialmente previsto, mais precisamente de 11% em vez de 9,3%.

"O crescimento anual do PIB em 2020 é revisto em baixo em 1,7 pontos percentuais para uma queda de 11%", lê-se no "Livro Azul", documento que descreve as contas nacionais do Reino Unido.

No segundo trimestre de 2020, que corresponde ao maior período em confinamento por causa da pandemia de covid-19 e, consequentemente, à maior queda do PIB, a economia britânica contraiu 21%, uma queda também superior ao inicialmente previsto (19,4%).

Nos restantes trimestres as previsões também foram revistas em baixa. Assim, no primeiro trimestre de 2020 a economia britânica contraiu 2,6% (em vez de 2,5%), no terceiro trimestre cresceu 16,6% (contra 17,6%) e no último trimestre evolui 1,2% (em vez de 1,5%).

De acordo com a "Bloomberg", que cruza os dados da ONS com os dados do Banco de Inglaterra, esta é a maior queda do PIB em cerca de três séculos, mais precisamente desde 1709. É, portanto, uma contração pior do que a queda de 1921 após a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola e quase tão má quanto a do início do século XVIII, na altura da grande geada e ainda antes da revolução industrial.