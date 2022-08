Confederação do Comércio aberta a discutir fecho antecipado de lojas nos 'shoppings' em alguns dias

Para poupar energia num inverno de crise, estão a ser postas em cima da mesa diversas propostas. E uma delas tem sido o encerramento antecipado de lojas nos centros comerciais , algo inicialmente recusado pelos shoppings.

Porém, ao "Jornal de Negócios", João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) diz que “não deve haver tabus” e mostra-se disponível para discutir o encerramento antecipado das lojas em pelo menos dois dias por semana em dias de vendas baixas, como o domingo e quinta-feira.

"Os nossos associados de estabelecimentos nos centros consideram que esses períodos podem não justificar os gastos, mantendo naturalmente para a restauração e cinemas um horário diferente”, descreve, acrescentando que é preciso “uma política equilibrada para todos os setores”, diz o responsável ao jornal na edição desta segunda-feira, 22 de agosto.

Mas, antes desta medida, há outras que podem ser tomadas, diz Vieira Lopes ao jornal, como a aposta no autoconsumo, a medição de temperaturas e o desligar de iluminação pública e de montras como já acontece em Espanha, pedindo em troca, se esta última for em frente, maior aposta no policiamento.