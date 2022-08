Baixas por doença sobem 18% em julho face ao período homólogo mas caem 20% face a junho

As baixas por doença aumentaram 17,8% em julho face ao período homólogo, mas caíram 19,7% comparando com junho, para 261.576, segundo as estatísticas mensais divulgadas pela Segurança Social.

O número indica assim uma redução de 64.264 beneficiários face ao mês anterior (-19,7%) e um acréscimo de 39.554 beneficiários (+17,8%) comparando com o mesmo mês de 2021, indica a síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

As prestações abrangem o subsídio de doença, o subsídio de doença profissional, o subsídio de tuberculose, a concessão provisória de subsídio de doença, as baixas por contágio e o subsídio por isolamento profilático (próprio) pelo coronavírus.

Tendo em conta apenas o subsídio de doença, os dados mostram que esta prestação foi processada a 145.179 pessoas, uma subida de 3,1% face a junho, mas uma queda de 11,6% em comparação com o mesmo mês de 2021.

O subsídio de doença foi atribuído a 60.322 pessoas do sexo masculino (41,6% do total) e a 84.857 do sexo feminino (58,4% do total), apresentando-se este último em superioridade em todos os grupos etários considerados, refere o GEP.

O grupo etário dos 50 aos 59 anos é o mais representado no total dos beneficiários do subsídio de doença, com 29,4% do total, seguido pelo grupo com idades entre os 40 e os 49 anos (25,4%).

Os dados da Segurança Social mostram ainda que o número de pensões de velhice processadas em julho, no âmbito dos vários regimes de Segurança Social foi de 2.069.773, uma redução de 187 pensões processadas face a junho e um acréscimo de 11.164 em comparação com o mês homólogo de 2021.

Na distribuição por sexo, às mulheres correspondia 52,9% do total de pensões de velhice e, aos homens, 47,1%.

Em julho, o número de pensões de sobrevivência fixou-se em 736.270, mais 607 pensões do que em junho e mais 8.485 pensões do que no mês homólogo, sendo a maioria das pensões de sobrevivência tituladas por mulheres, com 81,2% do total.

Já o número de pensões de invalidez dos vários regimes de segurança social continua a cair, tendo atingido em julho as 173.770, das quais 52,1% atribuídas a homens.