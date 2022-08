Saiba como escolher um seguro de saúde

O seguro morreu de velho.” Quase poderíamos dizer que esta consciência coletiva é o motor do mercado que cobre o risco: caso o mal aconteça, há um amortecedor das consequências. A proteção contra a doença não é exceção e tem trilhado um caminho de sucesso à boleia do crescimento dos prestadores hospitalares privados, mas também da incapacidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em dar resposta aos portugueses — a falta de médicos de família é disso exemplo.

A qualidade dessa almofada tem, porém, (muitas) nuances e depende do que consta no contrato de seguro, a chave para garantir que está a pagar por algo útil... ou não. Em regra, estão cobertas a hospitalização e os cuidados em regime ambulatório (como consultas, episódios de urgência ou meios complementares de diagnóstico), mas, embora esta matriz seja comum, há diferenças significativas nas apólices, desde logo ao nível da existência ou não de franquias, perío­dos de carência, atos ou serviços que podem não estar assegurados (as pandemias estão excluídas, embora na covid-19 a generalidade das seguradoras cubram os testes de diagnóstico, com a Multicare a assumir também tratamentos) ou que estão contratados por montantes muito baixos.