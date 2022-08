Plano de saúde versus seguro de saúde. Descubra as diferenças

A necessidade de contratar um seguro ou um plano de saúde tem-se mostrado cada vez mais premente. Mas a verdade é que nem todos os portugueses conseguem dedicar uma grande fatia do seu orçamento para esta finalidade. O que faz pender a decisão, muitas vezes, para os planos de saúde, em regra mais baratos, embora não acautelem o risco como os seguros, pois estes são mais completos.

As formas de pagamento diferem: quem tem um plano paga as despesas do próprio bolso, já com descontos incluí­dos. Nos seguros de saúde, paga um valor (uma espécie de copagamento) e o restante é coberto pela seguradora diretamente ao prestador, ou reembolsado ao utente. Pode usufruir dos planos logo após a adesão, enquanto nos seguros existe, normalmente, um perío­do de carência (entre 60 a 90 dias), que aumenta no caso de doença diagnosticada.

