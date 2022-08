Imobiliário. “Reconversão energética dos edifícios está a falhar”, avisa especialista

Os fundos públicos destinados aos programas de apoio à eficiência energética dos edifícios estão a apresentar uma fraca adesão e são várias as razões que justificam este facto, refere, em declarações ao Expresso, Aline Guerreiro, arquiteta e fundadora do Portal da Construção Sustentável (PCS). “Há duas grandes falhas na atribuição destes incentivos”, destaca. Por um lado, porque o valor “do financiamento tem, obrigatoriamente, de ser liquidado antes da submissão da candidatura. Ou seja, é necessário realizar a obra, antes de obter o financiamento”. Por outro, porque “deveria ser obrigatório recorrer a consultores especializados na área da construção sustentável” e estes “deveriam ser suportados pelo Governo, e assim poderem recomendar os materiais mais sustentáveis e as soluções construtivas mais adequadas a cada caso”.

Basta referir que no caso dos Vales Eficiência, o programa de apoio mais conhecido e que foi criado para ajudar as famílias carenciadas a tornar as suas casas mais eficientes, só 11% desses vales (com um valor de 1300 euros cada) tinham sido efetivamente utilizados até mea­dos de maio, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Ambiente.