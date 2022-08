Fábrica de lítio da Bondalti vai arrancar em 2023

O lítio é uma das apostas de futuro da Bondalti, no âmbito da nova unidade de negócios para a descarbonização que o grupo está a desenvolver, e já foi dado o tiro de partida, com uma parceria com uma empresa australiana, que tem uma tecnologia “inovadora, pioneira, não poluente”. “Já tomámos a decisão de investir numa fábrica de demonstração da tecnologia em Estarreja”, avança João de Mello, presidente executivo da Bondalti. “É uma parceria de 50% cada um, e o investimento é à volta de €4 a €5 milhões”, pormenoriza o empresário.

