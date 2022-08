A casa já está mesmo arrumada no Montepio?

“O prometido está a ser cumprido.” “Arrumámos a casa.” São afirmações do presidente da Associação do Montepio, dona do Banco Montepio e das seguradoras, dia 8 de agosto, quando apresentou os lucros semestrais da associação: €12,9 milhões. Antes já eram conhecidos os lucros do Banco Montepio de €23 milhões na primeira metade do ano. E o número de associados cresceu para 603 mil. Dados que justificam o otimismo de Virgílio Lima. Mas será mesmo assim? Porque, apesar dos números deste ano, há ainda muitas pontas soltas por resolver.

Vai a Associação conseguir pagar o valor dos ativos por impostos diferidos (DTA) — prejuízos da associação que se convertem em créditos fiscais — e evitar a entrada do Estado no grupo? Tem a associação capacidade para reforçar os fundos próprios se for necessário? As seguradoras já ultrapassaram os problemas? O banco está reestruturado? Já existe um plano de convergência para as regras de supervisão das seguradoras? Estas são apenas algumas questões que fazem parte da arrumação de uma casa onde, nos últimos anos, tem havido dúvidas sobre a sua sustentabilidade. O Banco de Portugal continua a monitorizar a reestruturação do banco e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) a gestão das seguradoras, em particular da Lusitânia Vida.