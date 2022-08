Pode estar na hora de renegociar o seu crédito de habitação

Ter uma mensalidade para pagar um crédito à habitação pode representar uma grande fatia do orçamento que tem disponível. Na verdade, os bancos calculam que a chamada taxa de esforço, ou seja, o valor que tira todos os meses para pagar o crédito, não deve ultrapassar os cerca de 35% do total do rendimento que recebe.

Claro que este valor depende da situação em causa, porque 35% de €1000, não é igual a 35% de €5000. Além disso, importa quantas pessoas — os dependentes — estão subordinadas a esse determinado valor.