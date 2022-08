João de Mello, presidente da Bondalti: “Somos quem mais sabe de tecnologia de produção de hidrogénio em Portugal”

Há 42 anos a gerir o negócio da área química do Grupo CUF, hoje Bondalti, João de Mello mantém o fascínio intacto e explica detalhadamente cada processo de fabrico das matérias-primas que saem das suas fábricas, como a anilina e o cloro, que seguem quase na sua totalidade para exportação. “Há tanto para fazer que continuo entusiasmado”, assegura. A Bondalti, garante, “tem uma vontade férrea de crescer”. E tem músculo para isso: a sua dívida ronda hoje os €110 milhões. Entrou no negócio do tratamento de águas em 2020, quer ser um player de relevo no hidrogénio, dar cartas na produção de lítio verde e continuar a crescer na área química, reforçando a liderança ibérica na produção de cloro, para o que contribui a fábrica que abriu em Espanha em 2019. Acabou de renovar por mais 15 anos o contrato com as suas parceiras Dow Chemical e Air Liquide, fundamentais para continuar a fazer crescer o complexo industrial químico de Estarreja, onde trabalham três mil pessoas. Reconhece, porém, que os tempos são difíceis, e incerteza foi a palavra mais proferida por João de Mello numa entrevista que durou uma hora e meia e foi feita no dia em que o BCE subiu as taxas de juro, o que não acontecia há mais de uma década. Apostar nos negócios da transição energética é a nova ambição.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler