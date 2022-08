Imobiliário. Oferta de casas de luxo vai dos €2 milhões aos €50 milhões

São casas e propriedades exclusivas, localizadas em zonas nobres das cidades ou em locais de ‘cortar a respiração’, dotadas de grandes áreas, interiores e exteriores, com grande requinte arquitetónico e equipamentos do mais sofisticado e, em alguns casos, onde não falta um heliporto.

Falamos de casas de luxo, portuguesas com certeza, localizadas em maior número na seleta Linha de Cascais/Estoril, nos melhores bairros de Lisboa e no Triângulo Dourado, no Algarve, mas também nas zonas nobres do Porto, como a Foz do Douro, Nevogilde e Lordelo do Ouro, ou no Douro Vinhateiro e na Madeira.