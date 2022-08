Valor dos fundos imobiliários em Portugal cresce 0,6% em julho

O valor sob gestão dos fundos de investimento e de gestão de património em Portugal, em julho, atingiu os 10.862 milhões de euros, segundo divulgou esta sexta-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O valor representa um aumento de 0,6%, ou 65,9 milhões de euros, face a junho.

No caso dos fundos de investimento imobiliário (FII) o montante investido aumentou 0,5% para quase 8,2 mil milhões de euros. Já nos fundos especiais de investimento imobiliário (FEII) o valor atingiu 2389,6 milhões de euros, mais 0,8% que no mês anterior.

Por fim, nos fundos de gestão de património imobiliário (FUNGEPI) o valor subiu 0,9% para 315,6 milhões de euros.

A CMVM indica que, em julho, "os países da União Europeia foram o destino da totalidade do investimento feito em ativos imobiliários, tendo 48,9% da carteira dos FII e FEII abertos sido aplicados em imóveis do setor dos serviços".

De acordo com a nota da CMVM, a Square AM (12,2%), a Interfundos (10,6%), e a Caixa Gestão de Ativos (8,4%) detinham as quotas de mercado mais elevadas.