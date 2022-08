Polémica com subsídio de desemprego leva presidente do IEFP a demitir-se

A presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) pediu a demissão na quinta-feira e o Governo aceitou, segundo o "Jornal de Negócios".

"O Governo aceitou o pedido de demissão apresentado hoje [quinta-feira] pela atual presidente do IEFP, que se encontra a exercer o cargo em regime de substituição”, indicou ao jornal fonte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

Todavia, o Governo não revelou o parecer do Instituto da Segurança Social (ISS) sobre as dúvidas legais levantadas pelo caso, devido à acumulação de subsídio de desemprego com eventual trabalho.

Em causa está o facto de Adelaide Franco ter assinado, em 2019, um contrato de trabalho com a empresa de que é sócia, contrato esse que cessou em 2020 fazendo assim com que passasse a receber o subsídio de desemprego, mas ao mesmo tempo continuou a representar a empresa em conferências e seminários, na qualidade de sócia (sem remuneração).

Segundo o jornal, o parecer do Instituto da Segurança Social será negativo, ou seja, a presidente do IEFP deverá ter de devolver o montante dos subsídios de desemprego.

Fonte do Ministério indicou ainda que o Governo já agendou entrevistas com os candidatos indicados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública para serem presidente e também vogal do IEFP.