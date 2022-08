Greenvolt afunda quase 3%, mas ganhos das papeleiras ajudam a compensar

O PSI terminou a sessão de sexta-feira, 19 de agosto, em baixa de 0,1% nos 6263,53 pontos, alinhado com a maior parte dos índices europeus, que encerraram em queda.

O principal índice português fechou com sete cotadas no vermelho, sete no verde, e a Navigator inalterada nos 4,15 euros por ação.

A Greenvolt pressionou, recuando 2,78% para os 10,50 euros, secundada pelo BCP (-1,66% para os 0,15 euros) e pela Corticeira Amorim (-0,95% para os 10,42 euros).

A limitar as perdas estiveram, do outro lado da balança, a Altri e a Semapa, com valorizações de 1,54% e 0,83%, respetivamente, fechando nos 5,95 euros e 14,66 euros.

O dia foi de perdas na Europa, com a exceção, entre as grandes praças, de Londres, que fechou inalterada. O Stoxx 600, índice pan-europeu, terminou a sessão de sexta-feira em queda de 0,71%, num dia em que os índices norte-americanos apresentavam perdas.