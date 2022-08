Remuneração média anual dos sócios da PwC no Reino Unido atinge 1 milhão de libras pela primeira vez

Os sócios da auditora e consultora PwC no Reino Unido receberam, em média, mais de um milhão de libras (cerca de 1,2 milhões de euros ao câmbio atual) pela primeira vez em 2021, em parte graças ao crescimento de um terço nas receitas de consultoria da empresa, noticia o "Financial Times".

A PwC foi a primeira das quatro "gigantes" do setor da auditoria a apresentar os seus resultados, esperando-se agora grandes lucros também por parte da Deloitte, EY e KPMG.

No entanto, a PwC alertou que a inflação e o aumento de pelo menos 9% dos salários a cerca de 12 mil trabalhadores provavelmente implicarão uma redução da remuneração dos sócios em 2022. Apesar de a procura pelos serviços continuar elevada, não deverá ser o suficiente para compensar este aumento de custos.

Os lucros totais da PwC no Reino Unido, que inclui os negócios da empresa no Médio Oriente, aumentaram 19%, para 1,4 mil milhões de libras (1,66 mil milhões de euros) no ano terminado em junho.

Assim, os lucros atribuídos aos 995 sócios da PwC no Reino Unido, subiram para uma média de 1.025.000 libras (1,2 milhões de euros).

As receitas atingiram os 5 mil milhões de libras (5,9 mil milhões de euros), impulsionadas pelo aumento de 33% no negócio de consultoria.