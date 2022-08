Novo gasoduto ibérico custará €300 milhões

O dia 17 de setembro de 2009 era importante para a Redes Energéticas Nacionais (REN): a empresa anunciava então um acordo com a espanhola Enagás sobre o traçado do terceiro gasoduto que ligaria Portugal e Espanha, num investimento de €294 milhões. O projeto “valoriza a Península Ibérica como porta de entrada de gás natural no sistema europeu”, podia ler-se no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Na altura, como hoje, Lisboa empenhava-se na defesa da nova infraestrutura. Na altura, como hoje, imperava a tensão entre Rússia e Ucrânia. Treze anos depois daquele acordo ibérico para um novo gasoduto o tema volta a ganhar espaço na agenda política.

O Governo português está em conversações com a REN para discutir essa terceira interligação (que no lado português terá 162 quilómetros, entre Celorico da Beira e Vale de Frades). Ao Expresso, o Ministério do Ambiente indicou que a discussão do traçado envolve a REN, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Enagás. Mas irá a terceira interligação sair da gaveta?

