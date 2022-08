Lucro da Estée Lauder cai 16% no ano fiscal de 2022

O lucro da fabricante de cosméticos Estée Lauder caiu 16% para os 2,4 mil milhões de dólares (cerca de 2,4 mil milhões de euros ao câmbio atual) no ano fiscal de 2022, que terminou a 30 de junho, devido ao impacto da pandemia da covid-19 no mundo e em particular no mercado chinês.

De acordo com o comunicado de resultados desta quinta-feira, 18 de agosto, a Estée Lauder viu as vendas crescerem 9% para os 17,7 mil milhões de dólares (17,3 mil milhões de euros), impulsionadas pela recuperação das vendas a retalho com a reabertura das economias europeias, americanas, africanas e asiáticas, com a recuperação do retalho de viagem, e com o crescimento das vendas digitais.

Porém, os efeitos da pandemia nos diferentes mercados mundiais, os confinamentos de milhões de cidadãos na China que se prolongaram a 2022, as perturbações nas cadeias logísticas, e a invasão da Ucrânia pela Rússia (tendo a Estée Lauder abandonado o mercado russo após o início do conflito) afetaram o negócio da dona de marcas como Clinique e La Mer no ano fiscal que terminou em junho.

Para o ano fiscal de 2023, a empresa prevê um crescimento das vendas entre os 3% e 5%, antecipando impactos negativos da inflação nas despesas operacionais, que espera colmatar através de aumentos de preços estratégicos.