Inflação na União Europeia acelera para 9,8% em julho

A taxa de inflação na União Europeia (UE) acelerou para 9,8% em julho, depois de se fixar em 9,6% em junho, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. O gabinete estatístico europeu confirmou ainda que a inflação na zona euro se fixou em 8,9% em julho.

Em julho de 2021, a taxa de inflação era de 2,5% na UE.

O índice harmonizado de preços no consumidor, ou IHPC - que permite comparações entre Estados-Membros - de Portugal foi de 9,4% em julho. Portugal está, assim, acima da média da zona euro e abaixo da média da UE. Entre os 27 países do bloco, Portugal tem a oitava taxa mais baixa, com o mesmo valor que a Áustria.

No mês em análise, as taxas de inflação anuais mais baixas foram registadas em França e Malta (ambas 6,8%) e Finlândia (8%).

Por outro lado, as taxas de inflação mais elevadas foram as da Estónia, com 23,2%, da Letónia, com 21,3% e da Lituânia, com 20,9%.

Face a junho, apenas seis países viram os preços baixar: Bélgica, Grécia, Espanha, Itália, Luxemburgo e Suécia.

Os maiores contributos para a taxa de inflação de junho na zona euro foram, mais uma vez, os preços da energia, representando 4,02 pontos percentuais, seguidos dos dos bens alimentares, álcool e tabaco, contribuindo com 2,08 pontos percentuais. Excluindo a energia a inflação seria de 5,4% na zona euro e excluindo os dois componentes seria de 4%.