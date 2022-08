Fusion Fuel assegura €10 milhões do PRR para produzir hidrogénio verde em Sines

A Fusion Fuel, empresa portuguesa dedicada ao hidrogénio verde e cotada em bolsa na plataforma norte-americana Nasdaq, assegurou um subsídio de 10 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para pôr em marcha um investimento para produzir hidrogénio verde em Sines, revelou a empresa esta quinta-feira. Ao Expresso o administrador financeiro da Fusion Fuel, Frederico Figueira de Chaves, mostrou-se confiante com a concretização do projeto. “O investimento vai avançar. Este mercado do hidrogénio verde vai existir”, afirma.

