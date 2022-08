Energia anima PSI, que abre em terreno positivo

O PSI, índice de referência da bolsa portuguesa, abriu a sessão de negociação desta quinta-feira em terreno positivo. Às 8h20, o índice apresentava uma valorização de 0,29%, para 6287,07 pontos.

Das 15 cotadas que compõem o índice de referência português, sete encontram-se a negociar em alta, nomeadamente todas as energéticas - três das quais fazem parte do grupo de "pesos pesados" (cotadas com mais influência no PSI).

A Greenvolt é a que mais ganha, ao avançar 1,69%, para 10,84 euros por ação. Segue-se a EDP Renováveis, que cresce 0,38%, para 26,65 euros por ação. Já a Galp ganha 0,28% e a EDP 0,27%, para 10,655 e 5,186 euros, respetivamente. Por fim, a REN avança 0,18%, para 2,78 euros.

Ainda no "verde" encontra-se outra "gigante": a dona do Pingo Doce, Jerónimo Martins. A retalhista ganha 0,96%, para 23,06 euros por ação.

Por outro lado, a negociar em baixa, encontram-se seis cotadas, entre elas o "peso pesado" BCP, que perde 0,26%, para 0,1507 euros por ação.

Contudo, é a Corticeira Amorim que lidera as perdas, ao cair 0,57%, para 10,54 euros por ação.

Na Europa as praças seguem "mistas", umas, como Madrid e Frankfurt seguem a "verde", outras, como Londres, no "vermelho". Já o índice de referência europeu, Stoxx 600, também pende para o terreno negativo, com uma desvalorização de menos de 0,1%.