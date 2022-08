Preços na produção industrial desaceleram em julho

Os preços na produção industrial em Portugal registaram um aumento homólogo de 24,8% em julho, uma desaceleração face ao mês anterior, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira.

"O Índice de Preços na Produção Industrial registou um aumento homólogo de 24,8% em julho (25,6% em junho)", indica o gabinete estatístico.

Continua a ser a evolução dos preços da energia e dos bens intermédios o fator determinante para o crescimento do índice total, uma vez que, sem estes componentes, o índice cresceu 10,9% (10,6% no mês precedente).

Segundo o INE, os agrupamentos de energia e de bens intermédios contribuíram com 12,3 e 7,8 pontos percentuais, respetivamente, "em resultado de crescimentos de 60,9% e 20,9%" no mês em análise.

A secção das indústrias transformadoras teve uma subida homóloga de 26,1% em julho, o que compara com um aumento de 25,6% no mês anterior. Esta secção contribuiu com 23,1 pontos percentuais para a variação do índice total.

Já a secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio subiu, face ao mês homólogo, 16,2%, contribuindo 1,4 pontos percentuais.

Na variação em cadeia, o índice registou um aumento de 0,7% (um abrandamento face ao 1,4% de junho) sendo que a energia deu o maior contributo para a variação do índice, "originado por uma taxa de variação de 1,6%".