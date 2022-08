OPEP não é culpada pela elevada inflação, diz o novo secretário-geral da organização

O novo secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Haitham Al Ghais, disse, esta quarta-feira, que o grupo de produtores não é culpado pelo aumento da inflação e apontou o dedo à falta de investimento na indústria de petróleo e gás.

“A OPEP não está por trás desse aumento de preços”, disse Al Ghais à CNBC.

“Existem outros fatores além da OPEP que estão realmente por trás do aumento que vimos no gás [e] no petróleo. E, novamente, acho que, em poucas palavras, para mim, é falta de investimento – falta de investimento crónica”, afirmou.

"Esta é a dura realidade para a qual as pessoas e os políticos precisam de acordar. Assim que isso seja percebido, acho que podemos começar a pensar numa solução. E a solução é muito clara. A OPEP tem uma solução: investir, investir, investir”, continuou.

O responsável considerou que a OPEP está a fazer "a sua parte", com os aumentos de produção graduais que têm sido feitos - um aumento de 100 mil barris por dia foi anunciado no início do mês. "Estamos a fazer tudo o que podemos para trazer o mercado de volta ao equilíbrio, mas há fatores económicos que estão realmente além do controlo da OPEP", concluiu.

Al Ghais, do Kuwait, é o novo secretário-geral da OPEP que foi nomeado para um mandato de três anos no início de 2022. Ele sucede ao nigeriano Mohammad Barkindo, que morreu aos 63 anos no mês passado, poucos dias antes de deixar a organização.