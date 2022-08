Número de novas empresas na UE cai 1,2% no segundo trimestre. Insolvências crescem 2,2%

Os registos de novas empresas na União Europeia (UE) diminuíram 1,2% no segundo trimestre de 2022 face aos primeiros três meses do ano, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.

Já no primeiro trimestre o número de novas empresas tinha caído 2,3% face ao último trimestre de 2021.

Por outro lado, as insolvências subiram pelo quarto trimestre consecutivo. Entre abril e junho as declarações de falência aumentaram 2,2% face ao trimestre anterior.

Ainda assim, os dados do gabinete estatístico europeu indicam que o número de registos de novas empresas continua a ser bastante superior ao das insolvências.

Por setor, apenas na construção e na informação houve um decréscimo no número de insolvências (-12% e -4%, respetivamente). Por outro lado, no setor dos transportes e armazenagem as insolvências aumentaram 16% e no setor da educação, saúde e atividades sociais cresceram 12%.

Aliás, no setor dos transportes e armazenagem o número de declarações de falência foi maior que no período pré-pandemia, ao contrário da maioria dos outros setores.