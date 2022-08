Fundo soberano da Noruega perde 170 mil milhões de euros no primeiro semestre

O fundo soberano norueguês Government Pension Fund Global, administrado pelo Norges Bank Investment Management (NBIM), fechou o primeiro semestre com uma desvalorização de 14% face ao valor que tinha no final de 2021, com perdas de 1,68 biliões de coroas norueguesas, o equivalente a 170 mil milhões de euros ao câmbio atual.

Nos resultados apresentados esta quarta-feira, o NBIM mostra que as perdas do fundo foram generalizadas, com excepção dos investimentos em empresas de energia, que valorizaram 65 mil milhões de coroas suecas (6,6 mil milhões de euros).

As maiores perdas registadas pelo fundo soberano norueguês (que gere os lucros obtidos pelo país na exploração de petróleo e gás) ocorreram no setor tecnológico, onde as apostas do fundo desvalorizaram 414 mil milhões de coroas suecas (quase 42 mil milhões de euros ao câmbio atual), só no primeiro semestre deste ano.

Entre os investimentos do fundo norueguês que contribuíram para as perdas estiveram a Meta (dona do Facebook), Amazon, Apple e Microsoft, bem como a Nvidia, Alphabet, Tesla e Netflix (embora com desvalorizações menores).

Os investimentos do fundo em imobiliário também desvalorizaram 6%, com as apostas em imobiliárias cotadas em bolsa a ter um desempenho negativo de 21%, ao passo que os investimentos em imobiliário fora de bolsa tiveram uma valorização de 7%.

Apesar da desvalorização da sua carteira em termos absolutos, o NBIM realça que o desempenho do fundo ficou acima do registado por outros fundos similares que servem de referência.