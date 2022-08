A Fidelidade comprou dois milhões de euros em obrigações do BCP, no passado dia 15 de agosto, adiantou o banco, num comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A comunicação foi realizada porque os administradores do BCP Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia e Lingjiang Xu são também administradores da Fidelidade, de acordo com a mesma nota.

Esta operação de aquisição teve lugar no dia 15 de agosto, em Milão, destacou ainda a mesma nota.