Elon Musk disse que ia comprar o Manchester United... mas estava a brincar

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, disse na terça-feira no Twitter que ia comprar o Manchester United, mas umas horas depois esclareceu, na mesma rede social, que era apenas uma brincadeira.

"Vou comprar o Manchester United, de nada", lê-se no tweet original do empresário norte-americano.

Segundo escreve a agência de notícias Reuters, alguns adeptos do Manchester United, descontentes com o declínio da fortuna do clube nos últimos tempos, já tinham pedido a Musk para considerar a compra do clube onde joga Cristiano Ronaldo.

Mas afinal era tudo uma piada. Em resposta a outro utilizador da rede social, Musk disse que esta era "uma piada de longa data no Twitter" e que não ia comprar "nenhuma equipa desportiva".

No entanto, "se fosse qualquer equipa, seria o Man U [Manchester United]”, disse, acrescentando que era o seu clube preferido quando era criança.

A brincadeira acontece numa altura em que Musk está a tentar sair do acordo de compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares, apenas quatro meses depois de anunciar que iria comprar a rede social.

Esta já não é a primeira vez que Musk escreve um tweet polémico sobre potenciais aquisições. No final de abril escreveu que iria "comprar a Coca-Cola para colocar a cocaína de volta" na bebida.

E agora, aproveitando o momentâneo sucesso dos tweets referentes ao clube inglês, disse que não vai comprar a famosa marca de bebidas "para colocar a cocaína de volta, apesar da extrema popularidade de tal movimento".

Além destas polémicas, os seus tweets já o levaram a sanções mais pesadas. Em 2018, o empresário escreveu que tinha "financiamento garantido" para um acordo de 72 mil milhões de dólares para tirar a Tesla de bolsa, mas não avançou com uma oferta.

Na altura, Musk e Tesla pagaram multas de 20 milhões de dólares cada e o bilionário deixou o cargo de presidente da Tesla para encerrar a investigação da Securities and Exchange Commission (SEC, regulador do mercado norte-americano).

Até ao momento, a SEC não comentou o último tweet de Elon Musk.