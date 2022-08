Depois da Alibaba, Tencent apresenta primeira perda trimestral de receitas de sempre

A Tencent Holdings, a maior empresa de serviços de Internet da China, apresentou pela primeira vez desde que foi criada, em 1998, a primeira queda trimestral nas receitas, segundo notícia da Bloomberg desta quarta-feira, 17 de agosto. A Tencent segue assim as pisadas de outra tecnológica chinesa, a Alibaba, que registou pela primeira vez no segundo trimestre de 2022 uma queda das receitas.

No segundo trimestre, as receitas da empresa caíram 3% para os 134 mil milhões de yuans (cerca de 19,4 mil milhões de euros ao câmbio atual), e os lucros recuaram 56% para os 28,1 mil milhões de yuans (4,1 mil milhões de euros), de acordo com a agência.

A culpa foi da queda do investimento publicitário no trimestre, cuja receita caiu 18%, e que é encarado como um indicador de abrandamento da atividade económica da segunda maior economia do mundo.

As tecnológicas chinesas têm tido, nos últimos anos, de lidar com ventos cruzados, como as pressões regulatórias dos governos de Pequim e dos Estados Unidos. O governo chinês não aprova jogos novos à Tencent - a área mais lucrativa da empresa é a de jogos - há meses, apesar de tê-lo feito a outras empresas, no âmbito de uma estratégia para evitar adicções junto dos jovens.

Soma-se a isto o abrandamento das economias mundiais e o impacto negativo que teve junto das tecnológicas, que perderam nas duas maiores economias mundiais grande parte do seu valor em bolsa no primeiro semestre.

A Alibaba, outra tecnológica chinesa que foi alvo de medidas regulatórias tanto da China (desagradada com a sua influência desproporcional) e dos Estados Unidos (que pode obrigá-la a sair da bolsa de Nova Iorque), é exemplo de como as tecnológicas do país estão a redimensionar as suas ambições para os próximos tempos.