Carlsberg fecha primeiro semestre com prejuízo de 709 milhões de euros

A cervejeira Carlsberg vendeu mais na primeira metade deste ano, mas as contas do semestre fecharam ainda no vermelho, refletindo as perdas associadas à guerra na Ucrânia e contabilizadas principalmente no primeiro trimestre.

De janeiro a junho a empresa teve um prejuízo de 5,27 mil milhões de coroas dinamarquesas, o equivalente a 709 milhões de euros ao câmbio atual. No primeiro semestre do ano passado a Carlsberg tinha tido um lucro de 3027 milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 407 milhões de euros).

O resultado negativo até junho resulta, essencialmente, das imparidades reconhecidas em março pela empresa na Ucrânia, Rússia e Centro e Leste da Europa, no valor de 10,4 mil milhões de coroas dinamarquesas (quase 1,4 mil milhões de euros).

Numa base ajustada (eliminando os efeitos extraordinários, como as imparidades registadas em março devido à guerra na Ucrânia, por exemplo), a Carlsberg obteve um lucro de 5059 milhões de coroas dinamarquesas, equivalente a 680 milhões de euros.

No plano operacional, o primeiro semestre deu gás ao negócio da Carlsberg, com as receitas a subir quase 24% em termos homólogos, para 35,45 mil milhões de coroas dinamarquesas (o equivalente a 4,76 mil milhões de euros). Parte desse crescimento resultou de um aumento dos preços, outra parte do crescimento em volume.

Em volume, a Carlsberg apresentou um crescimento orgânico de 8,9% no primeiro semestre (8,7% no segundo trimestre), suportado pela Europa Ocidental, que cresceu 10,2%, e Ásia, onde as vendas subiram 13,2%.

De acordo com o comunicado de resultados, a marca Carlsberg aumentou as vendas em 20%, a Tuborg em 14%, a Grimbergen em 11% e a Somersby em 2%.

Para o conjunto do ano 2022, a Carlsberg mantém uma previsão de crescimento a um dígito no resultado operacional orgânico.

"Estamos muito satisfeitos com o conjunto de resultados do primeiro semestre, à luz dos grandes desafios resultantes da guerra na Ucrânia, dos preços crescentes das matérias-primeass e dos custos de energia, e da pandemia. Apesar destes desafios, os resultados do primeiro semestre do grupo Carlsberg estão agora bem acima dos níveis pré-pandemia", comentou o presidente executivo da cervejeira dinamarquesa, Cees't Hart.