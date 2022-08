Apple quer lançar novo iPhone no início de setembro

A Apple quer lançar a nova linha de iPhones no início de setembro, lado a lado com novos modelos de computadores Mac, tablets iPad e relógios Apple Watch, noticia a Bloomberg esta quarta-feira, 17 de agosto. O evento de apresentação deverá decorrer a 7 de setembro, com transmissão online, e os produtos deverão começar a chegar às lojas a 16 de setembro.

A tecnológica quer lançar a nova linha do seu produto-estrela, o telemóvel inteligente iPhone, o iPhone 14, que deverá ganhar um modelo com ecrã de 17 centímetros. Segundo a agência, a linha iPhone 14 Pro deverá ser a que terá mais mudanças, com uma nova câmara, mais espaço de ecrã e processamento mais rápido. Para todas as linhas, a Apple antecipa melhorias na gravação de vídeo e na longevidade das baterias.

Os três modelos de Apple Watch que serão apresentados chamar-se-ão Series 8 e terá um modelo Pro para desportistas, com uma caixa de titânio e mais aplicações de medição de desempenho. Os iPad deverão ser de baixa e de alta gama: o mais barato deverá ter uma porta USB-C, ao passo que o modelo Pro deverá ser dotado de um chip M2, de acordo com a Bloomberg.