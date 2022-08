Zona euro regista em junho défice comercial de 24,6 mil milhões de euros

A zona euro registou, em junho, um défice de 24,6 mil milhões de euros na balança comercial de bens, enquanto no conjunto da União Europeia o défice atingiu os 34 mil milhões de euros, divulgou esta terça-feira o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), o défice registado em junho deste ano no comércio internacional de bens do espaço da moeda única contrasta com o excedente de 17,2 mil milhões de euros do mesmo mês de 2021, e o défice das trocas comerciais do conjunto da UE compara com o excedente de 14 mil milhões de euros verificado um ano antes.

Segundo os dados preliminares do Eurostat, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo atingiram em junho os 252,2 mil milhões de euros, um avanço homólogo de 20,1% (em junho de 2020 haviam sido de 210 mil milhões de euros), mas as importações cresceram de forma ainda mais acentuada, de 192,9 mil milhões para 276,8 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 43,5% na comparação homóloga.

O gabinete oficial de estatísticas aponta que quase todos os Estados-membros, excetuando Chipre e Dinamarca, registaram fortes aumentos das exportações extra-UE na comparação homóloga, com Eslovénia (109,4%) e Grécia (75,6%) a protagonizarem as principais subidas.

Contudo, também as importações extra-UE tiveram uma evolução semelhante, tendo todos os Estados-membros, à exceção de Letónia e Luxemburgo, registado aumentos homólogos, os maiores dos quais em Chipre (130,1%) e Grécia (100,4%).