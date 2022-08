Walmart, a maior retalhista do mundo, já prevê alguma recuperação dos lucros graças a descontos e alívio nos combustíveis

Os descontos em produtos e a queda dos preços dos combustíveis vão permitir à norte-americana Walmart ter lucros acima do previsto no final do ano fiscal de 2023, de acordo com as novas previsões, revistas em alta, da maior retalhista do mundo.

Segundo escreve a Reuters, em notícia desta terça-feira, 16 de agosto, a Walmart, disse que os descontos de produtos e a queda dos preços dos combustíveis (responsável pelo alívio na taxa de inflação norte-americana de julho) farão com que os lucros trimestrais da retalhista fiquem acima do inicialmente previsto.

Para o ano fiscal de 2023, os lucros deverão cair, assim, face ao ano homólogo, entre 9 e 11% face à previsão anterior, de julho, de uma queda entre os 11 e 13%, segundo a agência. Antes, a retalhista previa uma quebra de apenas 1%.

Depois de meses a acumular stocks devido aos problemas nas cadeias de abastecimento, a Walmart tinha stocks em excesso na ordem dos 59,92 mil milhões de dólares (cerca de 58,66 mil milhões de euros ao câmbio atual) no trimestre com fim em julho.

No segundo trimestre do ano fiscal de 2023, com fim em julho de 2022, a Walmart reportou uma subida de 8,4% das receitas para os 152,86 mil milhões de dólares (149,65 mil milhões de euros) graças ao aumento dos preços e à maior procura por produtos alimentares.

Segundo a Reuters, o encaixe foi, porém, eliminado pela subida dos custos salariais e dos combustíveis e pela menor procura por produtos mais caros e não essenciais, com a inflação a obrigar os consumidores a fazer mais escolhas. O resultado operacional caiu 6,8% para os 6,85 mil milhões de dólares (6,71 mil milhões de euros).