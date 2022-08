Restaurant Brands Iberia notifica Concorrência da compra da Burger King à Ibersol

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada da compra pela Restaurant Brands Iberia do controlo exclusivo da Iberking e da Lurca, do grupo Ibersol, e da marca Burger King, revela o aviso publicado esta terça-feira pelo regulador da concorrência.

A notificação da operação de concentração de empresas foi efetuada em 8 de agosto e dá conta da aquisição pela Restaurant Brands Iberia (RBI) do controlo exclusivo sobre a Iber King Restauração e sobre a Lucra, atualmente detidas pelo Grupo Ibersol, e sobre um conjunto de estabelecimentos que operam em Portugal e Espanha sobre a marca Burger King, do mesmo grupo.

O aviso do regulador recorda que a RBI é ativa na restauração de serviço rápido sob a marca Burger King e detém 27 estabelecimentos de restauração rápida em Portugal, sendo controlada pela Cinven, empresa internacional de private equity.

A Iberking explora estabelecimentos de restauração rápida em Portugal, que operam sob a marca Burger King, bem como a Lurca, mas em Espanha.

Em 3 de agosto, a RBI anunciou a conclusão da compra dos 158 restaurantes da cadeia Burger King da Ibersol, em Portugal e Espanha, por 260 milhões de euros.

A RBI, que integra os direitos de exploração como master franchise para Portugal e Espanha das marcas Burger King, Tim Hortons e Popeyes, salienta que o acordo com a Ibersol foi alcançado "após meses de negociação".

Esta operação "inclui a integração de 121 restaurantes em Portugal e 37 em Espanha, o que aumentará o número de espaços próprios da RB Iberia para 775, dos quais 722 correspondem ao Burger King", adiantou o grupo.

Em Portugal, a marca Burger King tem atualmente 164 restaurantes, dos quais 137 franchisados e 27 próprios.

No ano passado, as vendas da marca em Portugal atingiram os 145 milhões de euros.

"A marca alcançou recentemente os 900 restaurantes em Espanha, sendo, através da operação, 574 próprios e 326 franchisados", refere o grupo.

As vendas totais do Burger King Espanha superaram os 1.000 milhões de euros no ano passado (quase 30% mais que no período anterior), tendo recuperado os números pré-pandemia em tempo recorde.

O Haitong Bank foi o assessor financeiro da Ibersol SGPS no negócio.