Queda nos preços dos combustíveis faz inflação abrandar em julho no Canadá

A taxa de inflação do Canadá caiu para os 7,6% em julho face aos 8,1% registados em junho, graças à queda dos preços dos combustíveis, segundo notícia do Financial Times desta terça-feira, 16 de agosto.

A inflação subjacente, que exclui bens energéticos e alimentares, atingiu os 5,3% em julho, subindo face aos 5,23% registados em junho.

O registo de julho da inflação subjacente foi o maior em 32 anos, sinalizando que o banco central do país poderá voltar a aumentar as taxas de juro de referência de forma agressiva em setembro.

Em julho, o Banco do Canadá subiu-as ao maior ritmo em mais de 20 anos, em 1 ponto percentual, para os 2,5%.

A queda dos preços da gasolina foi o fator que mais contribuiu para o abrandamento da inflação, caindo 9% em julho face ao mês anterior, a maior quebra em cadeia desde 2020. Porém, continuavam 36% acima dos preços de julho de 2021.

A taxa de inflação norte-americana também beneficiou da queda dos preços do crude nos mercados internacionais, caindo de uma variação anual de 9,1% em junho para os 8,5% em julho. Porém, tal como o Banco do Canadá, a Reserva Federal, o banco central norte-americano, não quer dar mostras de complacência em relação à tendência de subida dos preços e pode voltar a subir as taxas de juro de referência de forma agressiva.

Na zona euro, a taxa de inflação harmonizada alcançou em julho os 8,9%, subindo face à variação anual de 8,6% registada no mês anterior. Portugal teve a oitava taxa mais baixa entre os países da moeda única, com 9,4%.